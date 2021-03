Michael Keaton todavía no está seguro con su regreso como Batman en The Flash

Luego de años en desarrollo, parece que finalmente la película centrada en The Flash entrará este año en producción. Pero ahora, uno de los miembros del elenco mas publicitados parece estar en duda.

Desde Deadline conversaron con Michael Keaton, quien no quiso dar por hecho de que volverá a interpretar a Batman en la película.

El actor de 69 años evitó por unos momentos la pregunta sobre si volvería a ser el hombre murciélago y finalmente aclaró que es algo que todavía está pensando. “Siendo honesto, en algún lugar de mi iPad hay toda una versión de Flash que no he tenido el tiempo de leer todavía”, dijo Keaton y explicó que en estos momentos se encuentra trabajando en múltiples proyectos que ocupan su atención y responsabilidad. “No estoy siendo amable o reservado. Si hablara mas sobre eso, te estaría mintiendo. Realmente no sé. Tengo que mirar el último borrador”, agregó.

Además, señaló que un factor importante que todavía no lo deja decidirse es la actual pandemia del coronavirus. “Me mantengo atento a la situación del Covid en el Reino Unido mas que nada. Eso determinará todo, y por eso vivo afuera de la ciudad en 17 acres, apartado de todo el mundo, porque el Covid me tiene muy preocupado. Así que, eso es lo primero respecto a mis proyectos. Reviso y pienso ¿esto irá a matarme, literalmente? Y bueno, si es que no, entonces podemos conversarlo”, dijo Keaton.

Hasta ahora, la propuesta de la película de The Flash introduciría el concepto del multiverso a las películas de DC e incluiría a Ben Affleck de vuelta como Batman, con Michael Keaton interpretando la misma versión del personaje que apareció en Batman (1989) y Batman Returns (1992) de Tim Burton.