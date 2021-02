Michelle Rodriguez y Justice Smith se sumaron al elenco de la película de Calabozos y Dragones

La película de Calabozos y Dragones sigue tomando forma. Un par de meses después de que se revelara que Chris Pine (Wonder Woman 1984) estaba negociando para el proyecto, desde Deadline anunciaron que Michelle Rodriguez (The Fate of the Furious) y Justice Smith (Detective Pikachu) también serán parte de esta producción.

Por ahora se desconoce qué personajes interpretarán Rodriguez y Smith. De hecho, a estas alturas ni siquiera existe claridad sobre lo que abordará esta película basada en el famoso juego de rol.

En ese sentido, lo único que está claro sobre este proyecto es que Hasbro/eOne y Paramount quieren sacar provecho de esta franquicia y están trabajando en conjunto para realizar y financiar la película que contará con Johnathan Goldstein y John Francis Daley (Game Night) como directores. Todo mientras que la misteriosa trama saldrá desde un guion escrito por Michael Gilio.

La película de Calabozos y Dragones será producida por Brian Goldne y Jeremy Latcham, y planearía estrenarse en 2022.