Michelle Yeoh encabezará una nueva película de Star Trek para Paramount+

Cuatro años después del anuncio del proyecto original, Paramount confirmó que concretará su nuevo spin-off de Star Trek centrado en Philippa Georgiou.

Si bien en 2019 se anunció que Paramount planeaba concretar una serie sobre el personaje encarnado por Michelle Yeoh, esta semana Variety reveló que el estudio finalmente realizará una película con esa premisa.

Esta nueva cinta por ahora es conocida como Star Trek: Section 31 y planea comenzar su producción durante este año para contar una historia en que “la emperatriz Philippa Georgiou se une a una división secreta de la Flota Estelar encargada de proteger a la Federación Unida de Planetas y se enfrenta a los pecados de su pasado”.

Star Trek: Section 31 será dirigida por Olatunde Osunsanmi (Star Trek: Discovery, The Man Who Fell to Earth) en base a un guión de Craig Sweeny (Limitless, Medium) y por supuesto contará con Yeoh, quien recientemente ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz por Everything Everywhere All at Once, como Philippa Georgiou.

“Por allá en 2017, antes de que se emitiera la primera temporada de ‘Star Trek: Discovery’, Michelle tuvo la idea de hacer un spin-off para su personaje, Philippa Georgiou”, dijo el productor ejecutivo Alex Kurtzman. “Abrió nuevos caminos como una de las dos primeras mujeres en la pantalla en el piloto para marcar el comienzo de una nueva era de ‘Trek’, y ahora, seis años después, ‘Star Trek: Sección 31′ finalmente llega justo después de su última victoria revolucionaria. Todos en el equipo ‘Trek’ no podrían estar más emocionados de que nuestra legendaria amiga regrese a casa a medida que expandimos nuestra narración a rincones nuevos e inexplorados de Trekverse. ¡Larga vida a la emperatriz Georgiou, larga vida a Michelle Yeoh!”.

Star Trek: Section 31 aún no tiene una fecha de estreno.