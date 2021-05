Mickey Rourke sostiene que Law & Order tiene verdaderas actuaciones a diferencia de la “mierda” en las películas de Marvel

Mickey Rourke volvió a recalar que no es fanático de las producciones de Marvel Studios. Si bien el actor es parte del MCU por cortesía de Iron Man 2, recientemente aprovechó su fervor por Law & Order: SVU para criticar nuevamente a la compañía comandada por Kevin Feige.

Durante este fin de semana, Rourke compartió una extensa publicación en su cuenta oficial de Instagram donde explicó que comenzó a ver Law & Order: SVU mientras entrenaba en su casa en el marco de la cuarentena.

“Hace 6 meses, mientras hacía todo mi entrenamiento en casa, aislándome, hice clic en este programa por accidente y curiosidad y debo decir que nunca había visto una actuación tan excelente en la televisión”, escribió Rourke. “En cada programa que he visto, y probablemente he visto 1.000 de ellos hasta ahora, la producción es excelente, la dirección es de primera clase y, sobre todo, estoy realmente impresionado con este conjunto de actores de gran talento”.

Pero aunque durante el resto de la publicación Rourke se dedicó a destacar colectiva e individualmente a los actores de Law & Order, su conclusión apuntó directamente contra las películas de Marvel Studios.

“Los respeto a todos ustedes (en Law & Order: SVU), el trabajo que todos ustedes hacen es actuar de verdad, no como esa mierda en la mierda de Marvel”, sentenció el actor.

Mickey Rourke interpretó a Ivan Vanko/ Whiplash en Iron Man 2. No obstante, el actor no quedó conforme con su experiencia en relación a esa película y el estudio amparado por Disney.

De hecho, esta no es la primera vez que expresa sus impresiones negativas sobre esas apuestas y en 2011 contó que sus intentos por hacer de Whiplash algo más que un villano unidimensional fueron en vano.

“Le expliqué a Justin Theroux, el guionista, y a (Jon) Favreau que quería traer algunas otras capas y colores, no solo hacer de este ruso un completo villano vengativo y asesino”, dijo Rourke en ese entonces. “Y me permitieron hacer eso. Desafortunadamente, Marvel solo quería un chico malo unidimensional, por lo que la mayor parte de la actuación terminó en el suelo“.

“Es una lástima, pero es su pérdida. Si quieren hacer películas de cómics sin sentido, entonces no quiero ser parte de eso”, sentenció antes de añadir que no culpaba a Favreau por ello. “Al final del día, tienes a un nerd con un montón de dinero tomando las decisiones. Ya sabes, Favreau no tomó las decisiones. Desearía que lo hubiese hecho”.