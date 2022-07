“Mientras permanezcas firme, nunca estarás sin esperanza”: Miren el teaser para la tercera temporada de Star Trek: Picard

El final de Star Trek: Picard sigue acercándose a pasos agigantados y es que durante esta semana finalmente se lanzó el primer teaser para la tercera (y última) temporada de la serie sobre Jean-Luc Picard.

Si bien este adelanto no nos muestra nada sobre la trama, probablemente será bastante emocionante para los fanáticos de Star Trek: The Next Generation porque, aparte del personaje titular interpretado por Patrick Stewart, allí podemos ver a Michael Dorn (Worf), LeVar Burton (Geordi La Forge) y Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher).

Según recoge Deadline, durante el panel de Picard en la Comic-Con de San Diego 2022 el productor de la serie, Alex Kurtzman, explicó que el regreso de los personajes de The Next Generation no tendrá un afán solo de complacer a los fanáticos y también conllevará un peso para la trama.

“No queríamos tener cameos, queríamos papeles serios. Patrick dijo: ‘Quiero hacer este show, no quiero repetir las cosas viejas”, señaló Kurtzman

Durante el panel no se revelaron detalles relevantes sobre el villano final de Picard y solo se indicó que será un personaje femenino cuyo desarrollo fue inspirado por Kahn. No obstante, también se lanzaron varios pósters individuales que pueden revisar a continuación.

La última temporada de Star Trek: Picard se estrenará en 2023.