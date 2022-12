Mike Flanagan ya trabaja en una serie basada en La Torre Oscura de Stephen King

La saga de La Torre Oscura de Stephen King podrá volver a tener vida audiovisual tras la vilipendiada película estrenada en 2017. El portal Deadline informó que el directror Mike Flanagan ya trabaja para concretar una nueva versión como serie de televisión.

Este proyecto marcará una nueva unión entre Flanagan y las obras de Stephen King, ya que en el pasado dirigió las películas de Gerald’s Game y Doctor Sleep.

Aunque la iniciativa aún no tiene luz verde, formará parte de los proyectos que se desarrollan bajo el amparo de Amazon Studios. Durante esta semana fue revelado que Flanagan dejará su trato con Netflix, el cual le permitió concretar series como The Haunting of Hill House, para llevar a su casa productora a Amazon Prime Video.

“Antes de nuestro acuerdo con Amazon, adquirimos los derechos de La Torre Oscura, que si sabes algo sobre mí, sabes que ha sido mi Santo Grial como proyecto durante la mayor parte de mi vida. De hecho, tenemos esos derechos tallados en nuestro acuerdo con Amazon, lo que no significa que no puedan o no lo respalden en algún momento, no lo sabes. Pero eso es algo que hemos estado desarrollando nosotros mismos y estamos realmente apasionados por finalmente ponerlo de pie en algún momento”, explicó Flanagan.

El director explicó que ya escribió un piloto y por ahora ven a toda la adaptación como un proyecto de cinco temporadas. “Tengo una gigantesca cantidad de ella trabajada en mi cerebro, pero tengo el guión de un piloto y estoy muy emocionado y tengo una guía para la primera temporada y una guía más amplia para las temporadas siguiente. Creo que eventualmente vamos a poder avanzarla, hay algunos escritores que quiero traer en el proceso y con los que he trabajado en el pasado”, dijo Flanagan.

“La primera toma sale de la primera increíble frase del primer libro, El Pistolero, y es una imagen que he tenido en mi cabeza desde que iba en el colegio. Voy a tener que sacarla de la cabeza eventualmente”, agregó el director.