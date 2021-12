Monster Hunter Rise fue el juego más descargado de la Nintendo eShop en Japón

Llega a su fin otro año, y desde Nintendo dieron a conocer los juegos más descargados en la eShop en Japón, listado que fue encabezado por el título de Capcom Monster Hunter Rise.

Según fue dado a conocer por la compañía, el segundo puesto fue ubicado por Among Us, y luego le siguieron okémon Diamante Brillante y Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, este último juego que no se encuentra disponible fuera del país asiático.

Posteriormente el listado de los juegos más descargados continúa con Pokémon Perla Reluciente, Human Fall Flat, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Mario kart 8, Minecraft y Super Smash Bros. Ultimate.

Cabe recordar que en el caso de Monster Hunter Rise, este juego se encuentra disponible de forma exclusiva para Nintendo Switch, pero en enero próximo llegará a PC a través de Steam.