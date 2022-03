Moon Studios, responsables de la saga Ori, recibe acusaciones de racismo y sexismo

Muchos han calificado a los juegos de la saga Ori entre los más hermosos y excelentes que se han desarrollado en los últimos años. Sin embargo, una información proveniente de VentureBeat revela aque Moon Studios, la compañía responsable de realizarlos, ha sido calificada por trabajadores y exempleados como un lugar opresivo donde se tolera el racismo y sexismo.

Los desarrolladores dijeron que los fundadores de Moon Studios, Thomas Mahler y Gennadiy Korol, fomentaban un ambiente tóxico que propiciaba bromas sexistas y comentarios despectivos. Una captura de pantalla muestra a Korol escribiendo, “a nadie le importa lo que pienses realmente”, seguido de Mahler escribiendo, “jajaja, eres retrasado”, aunque desconociéndose a quien van los comentarios. Thomas Mahler concluyó escribiendo: “Realmente necesito una mujer”.

“Los fundadores dijeron que tenían un lugar de trabajo abierto donde las personas podían decir lo que pensaban libremente”, escribe el informe de VentureBeat. “Podían decir cualquier cosa y no tener que preocuparse por ser despedidos. Era un estudio ‘no bullshit’. Pero eso dejó la puerta abierta para que los fundadores se insultaran entre sí, y a cualquier otra persona a la que quisieran degradar en público o en privado, según casi todos los desarrolladores que entrevistamos”.

Los fundadores respondieron al medio diciendo: “No creemos que las experiencias sugeridas por las preguntas [de VentureBeat] sean representativas de los más de 80 miembros del equipo de Moon Studios que están prosperando y haciendo un gran trabajo todos los días, ni creemos que sean representativas de las experiencias de los ex miembros de nuestro equipo. No somos perfectos, pero nos preocupamos profundamente por nuestro talento y trabajamos constantemente para mejorar. Si alguna vez hemos hecho que alguien se sienta incómodo o defraudado a alguien, lo lamentamos y siempre nos esforzaremos por hacerlo mejor”.

Más sobre Ori

Moon Studios está actualmente trabajando en un proyecto cuyo nombre código es Forsaken. Según cuenta VentureBeat, el juego será mucho más oscuro que Ori y que durante el proceso de desarrollo, Mahler insistió en que la historia del origen del personaje principal girase en torno a la violación.

“Esta escena de violación supuestamente crearía la motivación para que el dulce personaje pueblerino haga las cosas ‘rudas’ que hace en el resto del juego”, detalla VentureBeat. Fue controvertido entre los otros desarrolladores y, según los informes, Mahler finalmente se echó atrás, pero solo después de “semanas de discusiones”.

“Ya sea que haya sido una buena idea o no, bueno, eso no viene al caso”, dijo Korol al personal. “Es un poco injusto, para ser franco. La forma en que este artículo (de VentureBeat) caracterizará las cosas podría ser injusta. Eso no significa que seamos perfectos.

En relación a los chats despectivos, Mahler dijo que se habían hecho esfuerzos para “limpiar las cosas en el chat” y agregó que no quería que el estudio tuviera que “comenzar a caminar sobre cáscaras de huevo”.