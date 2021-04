Mother Land será la nueva película de Mark Romanek

Después de pasar los últimos años enfocado en la dirección de videos musicales y series, Mark Romanek finalmente fijó a su próximo proyecto cinematográfico.

De acuerdo a Deadline, el director detrás de cintas como Static (1985), One Hour Photo (2002) y Never Let Me Go (2010) asumirá la dirección de Mother Land, una nueva película que está avanzando bajo Lionsgate y 21 Laps.

Mother Land es descrita como una apuesta de terror que contará con un guión que fue escrito por Kevin Coughlin junto a Ryan Grassby (Mean Dreams) y cuya premisa girará en torno a “una familia que ha sido perseguida por un espíritu maligno durante años”, pero que eventualmente esto se convertirá en una historia donde “la seguridad y el entorno (de la familia) se ponen en tela de juicio cuando uno de los niños pregunta si el mal es real”.

Romanek presentó a su última película en 2010 y aunque durante los últimos años ha trabajado en series como Vinyl y Tales From the Loop además de videos musicales para artistas como Beyoncé, Justin Timberlake y Taylor Swift, su proyecto cinematográfico más reciente, una precuela de El Resplandor llamada The Overlook Hotel, no prosperó.

En ese sentido, Mother Land no solo se perfila como una nueva apuesta de terror sino que también marcará la primera película del director de One Hour Photo después de más de una década.