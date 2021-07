MouseLT | Masters of the Universe: Revelation y la demanda de Scarlett Johansson a Disney

En esta nueva edición de nuestro webshow, no te pierdas nuestra conversación sobre lo que deja el estreno de Masters of the Universe: Revelation en Netflix.

Además, también conversamos sobre la demanda de Scarlett Johansson a Disney por el estreno de Black Widow en el streaming, el tráiler de Ghostbusters: Afterlife, el regreso de Dexter y la apuesta de Honor con sus primeros dispositivos que llegan oficialmente a Chile.

Todo eso y más en este nuevo episodio.