Ms. Marvel y el regreso de Daredevil al streaming encabezan los estrenos de Disney Plus para junio

Pese a que las versiones de Matt Murdock de Charlie Cox y Kingpin de Vincent D’Onofrio figuraron en el MCU en apuestas tan recientes como Spider-Man: No Way Home y Hawkeye y ya se están planeando una nueva serie del vigilante de Hell’s Kitchen, desde inicios de este año los fanáticos de la serie de Daredevil realizada por Marvel Television para Netflix no han podido revisar esa producción. Pero, tal y como se había adelantado tiempo atrás, eso finalmente se solucionará este mes de junio porque tanto Daredevil como Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders llegarán con todas sus temporadas a Disney Plus.

Así, obviamente el regreso de esos programas al streaming destaca en los planes de Disney Plus para junio de este año. No obstante, aunque eso ya puede parecer una buena dosis de contenido de Marvel, durante el sexto mes de este 2022 la plataforma también estrenará a la serie de Ms. Marvel y un corto complementario del programa de Kamla Kahn llamado A Fan´s Guide to Ms. Marvel.

Pero, si el universo Marvel no es lo suyo, además de nuevos episodios de Obi-Wan Kenobi, esto es lo que ofrecerá Disney Plus en junio:

Documentales y especiales

A Fan’s guide to Ms. Marvel - 1 de junio

Mas allá del Infinito: Buzz y el viaje hacia Lightyear - 10 de junio

Thailand’s wild cats - 17 de junio

Series

Puppy Dog Pals (Temporada 4) - 1 de junio

Cavalieri di Castelcorvo (Temporada 1) - 1 de junio

Planeta salvaje: Méxic o (Temporada 4) - 1 de junio

Escuela de perros (Temporada 2) - 1 de junio

Ms. Marvel - 8 de junio

PJ Masks (Temporada 5) - 8 de junio

Cómplices caninos (Temporada 2) - 8 de junio

Vampirina (Temporada 3) - 8 de junio

Listos para preescolar (Temporada 3) - 8 de junio

Secreto en los océanos (Temporadas 3 y 4)- 8 de junio

Siempre fui yo - 15 de junio

Reboot familiar - 15 de junio

Voluntarios: todo sea por la ciencia (Parte 2) - 15 de junio

Amphibia (Temporada 3) - 15 de junio

Spidey y sus sorprendentes amigos (Temporada 1) - 15 de junio

El congo salvaje - 15 de junio

Cargas Imposibles (Temporada 1) - 15 de junio

La India escondida (Temporada 1) - 22 de junio

Megaestructuras: maravillas modernas (Temporada 1) - 22 de junio

Opa Popa Dupa (Temporada 4) - 29 de junio

¡Baymax! - 29 de junio

Daredevil (Temporadas 1 a la 3) - 29 de junio

Jessica Jones (Temporadas 1 a la 3) - 29 de junio

Luke Cage (Temporadas 1 y 2) - 29 de junio

Iron Fist (Temporadas 1 y 2) - 29 de junio

The Defenders (Temporada 1) - 29 de junio

The Punisher (Temporadas 1 y 2 ) - 29 de junio

Películas