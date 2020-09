Murió Carlos González, el creador de Tevito

Durante la noche del pasado jueves falleció Carlos González, el ilustrador y referente de la animación chilena.

Durante su carrera, González fue el creador del perrito con lentes Tevito, la recordada mascota oficial de TVN, solicitada en un concurso tras la creación del canal en 1969 y que estuvo en pantalla durante el gobierno de Salvador Allende.

Al comienzo de cada emisión diaria de TVN, Tevito hacía acto de presencia como un chinchinero, bailando el clásico tema “Charagua” de Inti-Illimani, compuesto por Víctor Jara.

El personaje de Tevito fue retirado con la irrupción de la dictadura y González, en una entrevista disponible en el canal de Youtube “periódico La Pulenta” desde el año 2013, recordó el contexto de esa salida.

“Tevito fue transversal, para todas las edades, para todos los pensamientos políticos, ¿Pero quién lo politizó? Fueron los mismos militares. Cuando asumen el 11 de septiembre, lo primero que hacen es llamarme a la oficina, un alto oficial de ejército, y me dicen: ¡Tevito no va más!”, explicó.

“Yo lo quedó mirando y le digo: ¿Por qué no va más? [Me dice] Porque representa la imagen del canal estatal y, por lo tanto, esto no debe ir más. Yo le dije: Quién no debe ir más en el canal soy yo. Yo soy el que tira la línea y lo muevo. Yo soy quien le da vida. Yo soy el responsable de la imagen del Tevito, por lo tanto, la responsabilidad es mía. Y aquí hago un paréntesis: ¿Cómo un dibujo animado podría ser tan potente para decir: ¡Que no vaya más!”, postuló González sobre su creación.

González también creó a “Conejito TV”, el sucesor de Tevito, aunque dicha mascota mantenía las bases del diseño del can eliminado de la pantalla. “Ni la CNI se dio cuenta de cómo estaba el Tevito metido en la continuidad del canal”, rememoró en la misma entrevista.

En ese sentido, una vez que TVN creó el programa de recuentos “El Menú de Tevito”, González recalcó que no quiso cobrar por la cesión de los derechos. “La gente del canal me dijo: ¡Oye que eres tonto! Te iban a pagar y no cobraste. Yo le dije: Mo, ¿Cómo se te ocurre que voy a cobrar? Esto es un homenaje a toda la gente que cayó. Toda la gente que quedó en el camino, que no le respetaron los derechos de la personas y creo que el solo hecho que Tevito salga en Televisión Nacional, es un homenaje para ellos. Y no voy a cobrar por eso”, finalizó.