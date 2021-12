Murió Keiko Nobumoto, guionista de Cowboy Bebop y Tokyo Godfathers

A los 57 años falleció Keiko Nobumoto, una reconocida guionista japonesa que trabajó en varios animes memorables.

Nobumoto murió el pasado 1 de diciembre tras una batalla contra el cáncer de esófago, pero su deceso recién fue revelado esta semana por el escritor de anime Dai Sato (vía Anime News Network).

De acuerdo a Sato, la guionista fue despedida con un funeral privado por parte de su familia el pasado 4 de diciembre. Todo mientras el director Shinichiro Watanabe confirmó su partida.

Si bien su nombre pude ser reconocido un poco menos que el de otros creadores de anime, Keiko Nobumoto trabajó en varias producciones y su curriculum no solo contaba con su labor como una de las principales guionistas de Cowboy Bebop, sino que también incluía su trabajo en apuestas como Wolf’s Rain, Tokyo Godfathers y Macross Plus, además de su participación en el guión de Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s Door y sus créditos como supervisora de escenarios en el videojuego Kingdom Hearts