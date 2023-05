Natalie Portman regresaría a Star Wars, pero nadie se lo ha pedido

Natalie Portman ha dado a conocer que se encuentra abierta a regresar a interpretar su papel como Padme Amidala, aunque nadie se lo ha preguntado hasta el momento.

En un reciente video de GQ, es que la actriz fue consultada al respecto señalando que “No tengo información sobre esto. Nunca nadie me ha pedido que regrese, pero estoy abierta a ello”.

Cabe recordar que Natalie Portman estuvo presente en las precuelas y su personaje murió en el Episodio III, La Venganza de los Sith.

En caso de un posible regreso, sin duda una opción sería la próxima serie de Ahsoka de Disney+, ya que estas dos eran cercanas en la serie animada de Clone Wars.

Junto con Ahsoka son varias las producciones de Star Wars que están en camino como Skeleton Crew, la segunda temporada de Tales of the Jedi, The Acolyte y tres nuevas películas.