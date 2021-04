Naughty Dog señala que ya tienen los lineamientos de la historia para The Last of Us 3 pero por ahora no están trabajando en este

Desde Naughty Dog ya tienen los lineamientos de la historia para The Last of Us 3, aunque por el momento no están trabajando en el juego. Así lo mencionó el director creativo Neil Druckmann, quien además señaló que espera que algún día se convierta en una realidad.

En conversación con el podcast Script Apart, Druckmann, mencionó que junto a la coguionista Halley Gross “hemos escrito un esbozo de la historia en la que no estamos trabajando, pero espero que un día pueda ver la luz”. Según agregó, esta historia explora lo que sucede tras el final de la segunda entrega del juego, la cual fue lanzada en 2020.

“Ahora tenemos dos juegos que creo que hablan de algo universal y cuentan una historia muy personal para estos personajes. Con un juego no hay un patrón de lo que es la saga. Con dos, comienzas a ver la idea general, creo que hay una estructura y temas a los que debes acercarte si haces un tercer juego”, agregó.

Cabe recordar que recientes rumores apuntan a que el estudio, estaría trabajando en un remake del primer The Last of Us, el cual fue lanzado en 2013 para PlayStation 3.