NEO: The World Ends with You presenta su tráiler de lanzamiento

Desde Square Enix han dado a conocer el tráiler de lanzamiento de NEO: The World Ends with You, juego que llega hoy a PS4, Nintendo Switch y PC, a través de la Epic Games Store.

El tráiler muestra un poco de la jugabilidad que tendrá el juego, así como un poco de la historia que envolverá esta nueva entrega.

“NEO: The World Ends with You combina un Shibuya impactante de estilo anime con un juego de ritmo rápido, una banda sonora mejorada y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable. Forma un equipo con un elenco de vibrantes personajes, conoce las últimas noticias y prueba la deliciosa cocina en las tiendas locales, recolecta los pin para armarte con poderosas habilidades psíquicas y enfréntese a “The Noise” en batallas de acción súper elegantes”, apunta la descripción del título.

Cabe recordar que el primer The World Ends With You fue lanzado en julio de 2007 para la Nintendo DS. Este fue desarrollado por el equipo tras Kingdom Hearts junto con Jupiter, y posteriormente tuvo un relanzamiento en iOS y Android, y más recientemente en Nintendo Switch.