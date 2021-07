Netflix está trabajando en una serie live-action de Pokémon

Prepárense para ver a más versiones realistas de sus pokémon favoritos ya que Netflix está trabajando en una nueva serie live-action de Pokémon.

De acuerdo a Variety, el streaming está en las primeras etapas de desarrollo de una potencial serie live-action basada en la franquicia de Pikachu y compañía.

Por ahora no hay muchos detalles respecto a lo que podría contemplar la serie debido a que recién está dando sus primeros pasos. No obstante, ya se sabe que su equipo creativo contará con Joe Henderson, el co-showrunner de Lucifer.

En ese sentido, aunque el futuro de este proyecto no está garantizado, cabe señalar que esta no será la primera apuesta live-action inspirada en Pokémon. Después de todo, en 2019 se estrenó la película de Detective Pikachu que contó con Ryan Reynolds y Justice Smith y logró buenas cifras de recaudación.

Así, aunque aún no está claro que pasará con la franquicia de Detective Pikachu, este nuevo proyecto se sumará a ese tipo de adaptaciones de Pokémon y los otros proyectos live-action de Neftlix que contemplan desde adaptaciones de propiedades como Avatar: The Last Airbender hasta Cowboy Bebop.