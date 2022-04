Netflix frenó el desarrollo de Fast and Loose, su nueva película con Will Smith

Netflix habría ralentizado el desarrollo de Fast and Loose, su nuevo thriller de acción protagonizado por Will Smith. Si bien hasta la semana pasada el streaming estaba trabajando a toda marcha en ese proyecto, después del golpe que Smith le propinó a Chris Rock en el contexto de la ceremonia de los Premios Oscar 2022, The Hollywood Reporter cuenta que Netflix “silenciosamente movió el proyecto a un segundo plano”.

Hasta la semana pasada el plan era que David Leitch dirigiera Fast and Loose, sin embargo, el director dejó el proyecto para enfocarse en Fall Guy, una nueva película encabezada por Ryan Gosling y que será amparada por Universal. En ese sentido, el panorama luce bastante complicado para Fast and Loose ya que Netflix no habría alcanzado a encontrar un reemplazo para Leitch antes de que Smith se instalara en el centro de la polémica por su bofetada a Rock.

The Hollywood Reporter sostiene que “Netflix desconfiaba comprensiblemente de seguir adelante” con la película ante lo que sucedió con Smith. No obstante, por ahora se desconoce si el proyecto quedará en pausa para siempre o si el streaming intentará concretarlo con otro actor y director en algún momento.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, “Fast and Loose iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado”.