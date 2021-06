Netflix hará un anime desarrollado a partir de la película Bright

Netflix sigue impulsando a sus proyectos de anime y en esta ocasión anunció la realización de una nueva serie. Lo más llamativo es que se trata de un spin-off que será desarrollado a partir de la película Bright, protagonizada por Will Smith.

Y es que a pesar de ser duramente criticada, la película fue lo suficientemente exitosa para garantizar no solo una continuación, sino que también una extensión en formato animado.

En el caso de este anime, el proyecto será conocido como Bright: Samurai Soul y presentará cómo un ronin y un orco deben colaborar.

" Izo, un Ronin, y Raiden, un orco, trabajan para llevar a una joven elfa y la varita que lleva a la tierra de los elfos en el norte. Basada en la película de Netflix, la película de anime será dirigida por Kyohei Ishiguro”, reveló el servicio de streaming.

Ishiguro previamente trabajó en la adaptación del manga Shigatsu wa Kimi no Uso, conocida en occidente bajo el nombre de Your Lie in April.