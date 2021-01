Desde que comenzó la pandemia, Paramount Pictures ha vendido un montón de películas a los servicios de streaming. Pero mientras The Trial of the Chicago 7 llegó a Netflix y Un Príncipe en Nueva York 2 finalmente se presentará a través de Amazon Prime Video, el estudio no estaría dispuesto a que la secuela de Top Gun se estrene de esa manera.

En un reporte a propósito de la nueva ola de retrasos en los estrenos de distintas películas debido al coronavirus, The Wall Street Journal reportó que Netflix y Apple habrían intentado comprar a Top Gun: Maverick para estrenarla mediante sus plataformas.

De acuerdo al reporte de The Wall Street Journal (vía /Film), “Netflix y Apple preguntaron si Paramount Pictures estaría dispuesta a vender” Top Gun: Maverick, sin embargo, el estudio habría rechazado esas propuestas apuntando a “la fuerza de las perspectivas de taquilla percibidas de la película”.

Es decir, Paramount confía que, cuando logre estrenar a Top Gun: Maverick, la película será todo un éxito y no está dispuesto a enviar a la cinta protagonizada por Tom Cruise a un streaming.

Actualmente el estreno de Top Gun: Maverick está fijado para el próximo mes de julio en Estados Unidos, sin embargo, tendremos que esperar para averiguar si la cinta logrará estrenarse en esa fecha o tendrá que ser postergada nuevamente.