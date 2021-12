Nick Offerman será Bill en la serie de The Last of Us

Nick Offerman se sumó al elenco de la serie de The Last of Us.

De acuerdo a Variety, el actor de Parks and Recreation tendrá la misión de interpretar a Bill en la adaptación de la saga de videojuegos de Naughty Dog.

Si bien previamente se había anunciado que Con O’Neill sería el encargado de interpretar a Bill, el actor tuvo que dejar de la serie de The Last of Us debido a problemas de agenda y ahora Offerman tendrá la misión de plasmar a ese personaje que aparecerá junto a Murray Bartlett como Frank para representar a los dos sobrevivientes que viven solos en su propia ciudad aislada.

La serie de The Last of Us será protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, y aunque se espera que llegue en 2022 a HBO Max, esta apuesta aún no tiene una fecha concreta de estreno.