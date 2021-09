Nicolas Cage aseguró que no planea dejar la actuación: “Nunca me voy a retirar”

Si por alguna razón tenían dudas respecto a la continuidad de la carrera de Nicolas Cage, el actor quiere que dejen de preocuparse y se preparen para disfrutar de un montón de películas más.

Pese a que actualmente tiene 57 años y perfectamente podría estar contemplando la opción del retiro para descansar, recientemente Cage aprovechó una entrevista con Entertainment Weekly para advertir que no pretende retirarse ni ahora ni en el futuro.

Después de comentar que quería tomarse un tiempo libre para recargar energías, Cage fue consultado respecto a un eventual retiro y no dudó en descartar esa opción.

“No no no. No no. Eso no puede pasar. Hacer lo que hago en el cine ha sido como un ángel de la guarda para mí y lo necesito”, respondió el actor. “Estoy más saludable cuando trabajo, necesito un lugar positivo para expresar mi experiencia de vida y el cine me lo ha dado. Así que nunca me voy a retirar”.

Cage continuó bromeando sobre la cantidad de películas que ha concretado hasta la fecha y reiteró que le encanta su trabajo.

“Me gusta trabajar y es saludable, soy feliz cuando trabajo”, sentenció.

Es decir, si todo depende del actor, la dosis de películas de Nicolas Cage no se detendrá y continuará por todo el tiempo que sea posible.