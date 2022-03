Nintendo mandó una solicitud para eliminar escaneos de la guía de estrategia de Super Mario 64 de 1996

Los fanáticos y coleccionistas más arduos de Nintendo saben que existe un libro llamado Super Mario 64 Complete Clear Guide Book, que se destaca no solo por ser una detallada guía del juego, sino también por tener una serie de bonitos y detallados dioramas del mundo 3D de Mario.

El libro es todo una pieza de colección, ya que fue lanzado 1996 en Japón y nunca llegó a Occidente. La única forma de encontrarlo es a través de sitios de venta en internet como Ebay donde su valor llega casi a los 200 mil pesos.

Para gente que no tiene dinero, la única forma de verlo era a través de escaneos en alta definición que se encuentran por internet.

Sin embargo, Nintendo, conocida por ser firme en torno a los derechos de sus franquicias, envió un aviso de eliminación de las imágenes al sitio Comfort Food Video Games, conocido por tener escaneos de revistas antiguas de videojuegos. Esta fue su declaración:

“Lamentablemente, archive.org me envió su correo electrónico habitual de aviso de eliminación diciéndome que Nintendo of America cuestionó los derechos de autor del escaneo y se eliminó. Francamente, me encantaría cuestionar la legitimidad de eso y cómo Nintendo of America tendría algo que ver con una guía de Gem Books con licencia de Nintendo of Japan de 1995, pero realmente no puedo luchar contra el equipo legal de Nintendo aquí. Es increíblemente decepcionante.

Si bien entiendo completamente la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, no pensé que estaba lastimando a nadie al escanear y cargar una guía de 27 años que está extremadamente agotada. Sinceramente, creo que (los escaneos) ayuda a Nintendo mientras solo perjudica a las personas que venden esta guía por literalmente cientos de dólares. Todo lo que quería hacer era difundir mi amor por esta increíble guía y, en mayor medida, mi amor por la empresa.

Soy un novato en la escena de la preservación de videojuegos, pero no puedo pensar en nada más deprimente que un montón de gente trabajadora que gasta su tiempo libre y su dinero archivando y preservando minuciosamente la historia mientras las grandes corporaciones como Nintendo no hacen nada para ayuda. De hecho, están obstaculizando activamente la causa”.