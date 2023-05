Nintendo sorprende con un tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enfocado en el público adulto

Quedan tan sólo dos días para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y desde Nintendo han lanzando un tráiler enfocado en todos los adultos que están esperando por el juego.

Este nuevo adelanto, resulta un tanto sorpresivo ya que normalmente los tráilers de Nintendo apuntan a un público menor de edad, pero en esta ocasión optaron por todos aquellos adultos que disfrutan de los videojuegos.

La descripción del juego apunta que...

“Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. Esta aventura será tuya para experimentar en un mundo alimentado por tu imaginación. En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?”

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará este 12 de mayo a Nintendo Switch.