No era solo un meme: El director Greg Yaitanes contó que vio ‘Cómo entrenar a tu dragón’ en preparación para la batalla del final de temporada de ‘House of the Dragon’

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “The Black Queen”, el último episodio de la primera temporada de House of the Dragon]

Si después de ver el último episodio de la primera temporada de House of the Dragon no tardaron en meterse a redes sociales para ver los memes y comentarios al respecto, es probable que hayan visto más de alguna imagen comparando la confontación entre Lucerys Velaryon y Aemond Targaryen con sus respectivos dragones y la querida película animada Cómo entrenar a tu dragón.

Y es que aunque la trama de aquella cinta de Dreamworks y el combate en Storm’s End que desatará formalmente la Danza de los Dragones son historias diferentes, para muchos fue difícil no realizar comparaciones.

Pero aunque muchas veces en internet las comparaciones son fortuitas, ese no sería el caso de Cómo entrenar a tu dragón y House of the Dragon.

Después de todo, en una reciente conversación con el portal EW el propio director de “The Black Queen”, Greg Yaitanes, reconoció que se inspiró en esa película animada y Jurassic Park para diseñar el combate.

“En preparación, vi la primera ‘Cómo entrenar a tu dragón’ porque (el director de fotografía ganador del Oscar) Roger Deakins fue el asesor visual en eso. Así que, cinemáticamente, iba a ser muy atractivo”, dijo Yaitanes, quien posteriormente reconoció que tuvo que justar algunas escenas de House of the Dragon porque eran muy similares a las de las película de Hipo y Chimuelo. “Cómo entrenar a tu dragón definitivamente cubrió muchas secuencias de acción con las que no querías ser comparado”.

“Y volví a la Jurassic Park original porque había una sensación de escala en los dinosaurios que no creo que ninguna de las películas posteriores vuelve a capturar. (El director Steven Spielberg) sabía que quería enmarcar para la altura, y tomé muchas pistas de lo que hacía que los dinosaurios parecieran tan grandes e interesantes. Así que hay mucho de Jurassic Park en Storm’s End y en el aire”, añadió.

Por supuesto, el hecho de que Yaitanes se inspirara en películas como Jurassic Park y Cómo entrenar a tu dragón para una escena tan importante de House of the Dragon no deja de ser llamativo, sobretodo considerando que pese a sus esfuerzos las comparaciones igualmente aparecieron en redes sociales.