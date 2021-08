“No somos un experimento”: Simu Liu impugnó el comentario del CEO de Disney sobre el estreno de Shang-Chi

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tendrá un estreno exclusivo en cines, así lo confirmó Disney durante esta semana. Sin embargo, aunque esa decisión podría pintar un panorama favorable en términos de recaudación, el anuncio del conglomerado no cayó muy bien con el protagonista de la película: Simu Liu.

Resulta que durante la conferencia donde se confirmó que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tendrá un estreno exclusivo en cines el CEO de Disney, Bob Chapek, dijo que el modelo de lanzamiento de la cinta representará un “experimento interesante” ya que 45 días después de su debut en la pantalla grande llegará a Disney Plus.

Pero las palabras de Chapek no cayeron bien entre algunos fanáticos e incluso el propio actor encargado de dar vida a Shang-Chi abordó sus dichos en un tweet.

“No somos un experimento. Somos los desvalidos, los subestimados. Somos los que rompen el techo. Somos la celebración de la cultura y la alegría que perseverará después de un año convulso. Somos la sorpresa. Estoy jodidamente emocionado de hacer historia el 3 de septiembre. Únanse a nosotros”, escribió Liu.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings no solo marcará el debut del héroe titular en el MCU, sino que será la primera película de Marvel Studios protagonizada y centrada principalmente en personajes asiáticos o de ascendencia asiática.

En ese sentido, no es difícil entender hacia dónde está apuntando Liu con su respuesta a los dichos del CEO de Disney. No obstante, esto claramente suma una nueva polémica a las estrategias de estreno de la compañía. Después de todo, el estreno exclusivo en cines de Shang-Chi parece responder a los resultados de recaudación y la demanda por parte de Scarlett Johansson que dejó el estreno híbrido de Black Widow.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará este 3 de septiembre en Estados Unidos.