No te pierdas el tráiler de lanzamiento de Cyberpunk 2077

Finalmente llega Cyberpunk 2077, y desde CD Projekt RED dieron a conocer el tráiler de lanzamiento de lanzamiento del juego, el según se ha descubierto esconde un mensaje oculto por parte de los desarrolladores.

En un fotograma puntual en el 02:08, es que se puede ver el mensaje donde agradecen el apoyo de los jugadores durante el periodo de desarrollo, mencionando que “se trata del primer juego que desarrollamos que no está titulado ‘The Witcher’, y mentiríamos si dijésemos que no estamos ansiosos por conocer vuestra opinión tras hincarle el diente”.

En la ocasión también se refieren a las expansiones con las que contará el juego mencionando que “hay expansiones en camino, y si bien no estamos preparados para dar detalles específicos, digamos que hemos aprendido mucho de nuestra labor en Hearts of Stone y Blood and Wine”.

Según agregan al respecto, “nuestras expansiones planeadas os adentrarán mucho más en el mundo de Cyberpunk 2077, ofreciendo contenidos sustanciales, guiados por la historia, que dispondrán de decisiones difíciles por tomar dentro de unas narrativas que no olvidaréis”. A la vez apuntan que “antes de que lleguemos a eso, vamos a iniciar nuestro programa de DLC gratuitos a principios de 2021. Justo como en The Witcher 3, podéis esperar que diversos packs gratuitos comiencen a llegar a Night City, introduciendo un puñado de cosas interesantes que inyectarán todavía más vida al oscuro mundo del mañana”.

Acá te dejamos el tráiler y un poco más abajo una captura del mensaje.