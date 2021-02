No te pierdas un nuevo tráiler del anime de The World Ends with You

Desde Square Enix dieron a conocer un nuevo tráiler de The World Ends with You: The Animation, el anime basado en el vidoejuego de DS y que tiene programado su estreno para el próximo 9 de abril.

Este nuevo adelanto, presenta el tema de apertura del anime Teenage City Riot, y junto con este es que fue lanzado una nueva imagen promocional donde es posible ver a los protagonistas de la serie.

The World Ends with You, se lanzó para DS en 2008, logrando una gran popularidad, de forma posterior, el juego llegó a dispositivos iOS y Android, de la mano de The World Ends With You: Final Remix-, misma edición que más recientemente fue lanzada para Nintendo Switch.

Cabe recordar que también se encuentra en camino un nuevo juego de la saga, el cual tiene programado su lanzamiento par PlayStation 4 y Nintendo Switch, y tendrá por nombre NEO: The World Ends With You.