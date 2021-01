No te pierdas un nuevo vistazo a Evangelion 3.0+1.0 de la mano de un spot televisivo

Un nuevo adelanto de Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time ha salido a la luz, esta vez de la mano de un spot para la televisión japonesa, el cual se presentó tras la emisión de Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance.

Este adelanto se extiende por tan sólo 15 segundos y es acompañado por la canción central de la película “One Last Kiss” de Hikaru Utada.

Cabe recordar que Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time tenía programado su estreno para este 23 de enero pero fue pospuesto una vez más debido al estado de emergencia que se declaró en Japón producto del coronavirus.

Por el momento la película no cuenta con una fecha de estreno confirmada pero desde Studio Khara señalaron que este ya se encuentra completa.