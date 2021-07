Nuevas fotos del rodaje de la película de The Flash muestran a un Batman en motocicleta

Mientras la película de The Flash continúa sus filmaciones en Reino Unido, siguen surgiendo imágenes que tantean algunos puntos de su propuesta.

Así, después de que se dieran a conocer un par de curiosas fotos de Barry Allen, durante esta semana aparecieron nuevas imágenes respecto a la presencia de Batman en esta historia.

Las fotos que comenzaron a circular a través de redes sociales durante la mañana de este lunes no revelan prácticamente nada sobre la trama de la película y solo muestran a un Batman (aparentemente interpretado por un doble) recorriendo las calles en una motocicleta.

Como recordarán, de acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, la película de The Flash contemplará a dos versiones de Batman: una interpretada por Michael Keaton y que ha sido el foco de la mayoría de los vistazos extraoficiales al murciélago en la cinta; y otra interpretada por Ben Affleck.

En ese sentido, aunque la fotos no son completamente categóricas, ya hay quienes especulan que este sería el primer vistazo al regreso de la versión de Batman de Ben Affleck. No obstante, aún no hay nada oficial al respecto y cabe destacar que durante los últimos días del actor de Batman v Superman habría estado de vacaciones en Francia.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) y se estrenará en 2022 para continuar la historia de la versión de Barry Allen interpretada por Ezra Miller.