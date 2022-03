Nuevas fotos destacan a las figuras principales de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Cada vez falta menos para el estreno de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, pero aunque en estos minutos Marvel Studios está enfocado en el lanzamiento de su próxima serie para Disney Plus, Moon Knight, la compañía todavía no solo olvida de la secuela de Doctor Strange y recientemente dio a conocer nuevas fotos de esa producción que llegará a los cines en mayo.

A través del portal Deadline, Marvel Studios lanzó cuatro nuevas fotos de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness en las que se puede apreciar a los protagonistas de la película: Stephen Strange, Wong, Wanda Maximoff y América Chávez.

Para bien o para mal aquellas imágenes no tienen mucho contexto y, mientras está claro que América Chávez está huyendo de algo, Wong y Strange solo parecen preocupados y Wanda luce una versión renovada de su atuendo de Scarlet Witch.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness fue dirigida por Sam Raimi (Spider-Man, Evil Dead) y se estrenará en mayo.