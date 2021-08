Oficial: Horizon Forbidden West será lanzado en febrero de 2022

Los rumores finalmente se han ratificado. El estudio Gorilla Games informó en la Gamescom que Horizon Forbidden West no saldrá a la venta este año.

Pero el anuncio busca dar algo de certezas a los jugadores, ya que la compañía dejó en claro una nueva fecha oficial de lanzamiento: el próximo 18 de febrero de 2022.

No mucho más hay por ahora, ya que no se lanzó un nuevo tráiler, pero al menos desde el estudio entregaron una novedad sobre la entrega anterior. Ahora se lanzó una actualización de Horizon Zero Dawn que permitirá disfrutar su aventura en una presentación a 60 fps en Playstation 5.

Es decir, ahí estará la oportunidad de revisar el juego antiguo en los próximos seis meses antes del arribo de la nueva entrega en PS4 y PS5.