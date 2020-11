Originalmente la PlayStation 5 sería “mucho más grande”

Uno de los elementos que más llama la atención de la PlayStation 5 es su gran tamaño, superando con creces a sus predecesoras, y a la consola de la competencia, la Xbox Series X. Ahora según dio a conocer Yujin Morisawa, director de arte y responsable del diseño de la consola, esta pudo ser mucho más grande de como terminó siendo.

En conversación con The Washington Post, Morisawa señaló que “cuando comencé a dibujar, era mucho más grande, aunque yo no sabía lo que ingeniería iba a realizar”, agregando que “es un poco gracioso que desde ingeniería me dijeran es muy grande, así que yo tuve que reducirla un poco desde el primer dibujo”.

Según complementó, “sabía que iba a ser más grande porque sé cuánta potencia iba a tener, así que sabía cuánto flujo de aire necesitaría y cuánto espacio requeriría para un disipador de calor”.

Finalmente sobre el tamaño en que quedó la consola detalló que “queríamos hacerla mucho más pequeña, por lo que ahora tiene el tamaño perfecto. Si fuera más delgada, habría menos flujo de aire. Molestaría al jugador mientras juega”.

La PlayStation 5 saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre en algunos países, y el 19 del mismo mes en el resto del mundo.