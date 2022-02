Oscar Isaac nunca había escuchado de Moon Knight antes unirse a la serie

Oscar Isaac, el protagonista de la próxima serie de Marvel, Moon Knight, reveló que nunca antes había escuchado del personaje antes de que fuera elegido para interpretar al superhéroe.

Isaac le contó esto a Jared Leto, el protagonista de Morbius, la próxima película derivada de Spider-Man producida por Sony, mientras los dos hablaban en una entrevista para el medio Variety. “Nunca antes había oído hablar de Moon Knight, y coleccionaba cómics cuando era más joven”, dijo Isaac. “Había oído hablar de Morbius, pero nunca había oído hablar de Moon Knight. No sé cómo fue el proceso para ti porque es un largometraje, somos una serie limitada”.

El actor adelantó que la próxima serie de Disney+ será un tanto diferente al resto del MCU ya que no tienen la presión de ganar millones como sí lo tienen las películas. “Había mucho espacio para probar cosas porque no teníamos la presión de asegurarnos de ganar cientos de millones de dólares en el primer fin de semana. Así que podríamos hacerlo muy desde el punto de vista. Podríamos tomar decisiones muy extrañas”, afirmó el actor. “Por el momento, al menos, no me imagino que vaya a retroceder (la serie), se siente como si se estuviera tomando más riesgo porque financieramente se puede”.

Aunque en un principio, Isaac dijo desconocer al personaje, contó previamente que interpretar a Moon Knight fue el mayor riesgo que jamás había tomado. “Tengo que decir lo que estoy haciendo en este momento. Estoy haciendo este programa llamado Moon Knight, y nos queda un mes, y siento que hasta ahora este podría ser el que estaba como, oh, estaba tan nervioso por eso, pero he estado teniendo tal explosión”, contó el intérprete.

Luego del lanzamiento del primer tráiler, Marvel reveló la sinopsis oficial de la serie contando que: “Moon Knight sigue a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos de buenos modales, que sufre apagones y recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc convergen sobre ellos, deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.”

Moon Knight se estrenará el próximo 30 de marzo en Disney+.