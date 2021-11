Otro póster de The Matrix Resurrections solo muestra a Neo y Trinity

Un día después de que se presentara al segundo afiche de la película, la cuenta oficial en Twitter de Warner Bros para Reino Unido reveló otro póster de The Matrix Resurrections.

Pero mientras el póster anterior incluía a varios personajes, este afiche solo se enfoca en Neo y Trinity, el famoso dúo que volverá a se interpretado por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en esta película.

Así, mientras el nuevo afiche también reitera la frase “regresa a la fuente”, en él se logran apreciar nuevos vistazos a Neo y Trinity aproximándose a una escalera.

The Matrix Resurrections fue dirigida por Lana Wachowski y la directora explicó que quiso traer de regreso a Neo y Trinity simplemente porque esta nueva película nació en el contexto de un duelo en su vida.

“Mi cerebro siempre ha recurrido a mi imaginación y una noche, estaba llorando y no podía dormir, y mi cerebro explotó toda esta historia”, contó Wachowski tiempo atrás. “Y no podía tener a mi mamá y a mi papá, pero de repente tuve a Neo y Trinity, posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida. Fue inmediatamente reconfortante tener a estos dos personajes vivos de nuevo. Y es súper simple, puedes mirarlo y decir: ‘ok, estas dos personas mueren y ok, estos dos personajes vuelven a la vida y, oh ¿se siente bien eso?’. ¡Sí, se siente bien! Es simple y esto es lo que hace el arte, y eso es lo que hacen las historias, nos reconfortan y son importantes”.

El estreno de The Matrix Resurrections se concretará en diciembre.