Paramount+ ordenó una serie precuela de Grease

Paramount+ dio luz verde para el desarrollo de Grease: Rise of the Pink Ladies, una nueva serie precuela que como indica su nombre se enfocará en el origen del grupo que figuró en la clásica película de 1978.

De acuerdo a Deadline, esta producción que anteriormente se conocía como Grease: Rydell High contará con 10 episodios y estará ambientada cuatro años antes de los eventos de Grease. No obstante, aunque la serie promete enfocarse en un grupo de “niñas marginadas se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell High para siempre”, su foco no estará en Rizzo, Frenchy, Jan y Marty sino que presentará a nuevos personajes.

Annabel Oakes (Atypical) creó y producirá Grease: Rise of the Pink Ladies, pero este no es el único proyecto relacionado a Grease que está en desarrollo ya que también hay planes para una película centrada en la relación veraniega entre Danny y Sandy.