Paramount+ presentó el primer vistazo a la película Star Trek: Section 31

La actriz Michelle Yeoh volverá a interpretar a la Emperadora Phillipa Georgiou tras su participación en la serie Star Trek: Discovery, protagonizada una película que será lanzada por el streaming Paramount+ bajo el nombre de Star Trek: Section 31.

Como su nombre lo indica, la producción se enfocará en la división secreta de la Flota Estelar que protege a la Federación Unida de Planetas, pero rescatando al personaje de Yeoh del Universo Espejo que luego fue introducido a la línea de tiempo principal. Según la actriz, la película será como “Misión Imposible en el espacio”.

Craig Sweeney, el guionista encargado de la película, explicó a Variety que su objetivo es “entregar una experiencia entretenida que sea verdadera al universo pero atraiga a nuevos. Quería una baja barrera de entrada para que cualquiera pudiese disfrutarla.

En esa línea, recalcó que la Sección 31 es casi “antagonista” de los valores de Star Trek, pero la utopia creada por Gene Roddenberry permite que haya un espacio para todos, incluyendo a aquellos que no calzan en la Flota Estelar.

“Pensé: ‘Bueno, ¿quiénes serían las personas que no encajan del todo?’ No quería hacer la versión de John le Carré, donde estás en la sede y hay mentiras y tonos grises. Quería interpretar a las personas que estaban en los márgenes, en el campo. Estas no son personas que necesariamente trabajan juntas como se vería en un puente de ‘Star Trek’”, recalcó el escritor.

En ese contexto, el portal reveló la primera imagen de la película que concluyó sus filmaciones durante la semana pasada.