Patty Jenkins marca su diferencia con Marvel Studios: “Quieren un control total sobre sus películas”

Durante una entrevista con la reviste francesa Premiere, la directora Patty Jenkins abordó las diferencias entre el modo de hacer películas de Marvel Studios y la que desarrolla Warner Bros para los personajes de DC Comics.

Según consta en ComicBook, Jenkins recordó su breve paso con la compañía dirigida por Kevin Feige, ya que tuvo que abandonar la realización de Thor: Dark World debido a las “diferencias creativas” que surgieron en el camino.

“Me cae bien la gente que trabaja en Marvel, pero quieren un control total sobre sus películas. Controlan al director, es algo que puede pasar. Es más, se nota al instante si un director no puede imponer su visión”, explicó Jenkins.

“Cuando eso pasa, siento que hacen un trabajo distinto al mío, pero con Wonder Woman 1984 siento que he hecho justo lo que quería. A la larga, emerge de forma natural lo que quiero de una película de superhéroes: me encanta filmar grandes escenas y secuencias de acción. Realmente lo disfruto”, agregó.

La directora destacó así que le encantan los cómics, pero llegó a los superhéores a través de las películas. De ahí que reconoce que tiene la “necesidad de emular las películas que veía de niña, el espíritu que reinaba esos años".

Por eso Jenkins plantea que, aunque desconoce si eso es relevante cuando está filmando, sí tiene claro una cosa: no le interesan los universos compartidos o la continuidad.

“En el pasado me contactaron para hacer una película de la Liga de la Justicia, pero simplemente no conecto con ello. Son demasiados personajes”, finalizó sin entrar en detalles respecto a si se trataba de una película del equipo principal o algún spi-off como Justice League Dark.