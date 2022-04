Paul Bettany confía en que volverá a interpretar a Vision en otro proyecto de Marvel Studios

Pese a que está claro que la historia de Wanda Maximoff continuará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios todavía no establece qué hará a futuro con Vision y por ende en estos instantes los planes para el otro protagonista de WandaVision son inciertos.

Pero mientras todavía no hay un retorno garantizado para Vision, Paul Bettany aclaró que es probable que tarde o temprano veamos más de su personaje.

En el contexto de una entrevista con EW, Bettany fue consultado sobre si volverá a interpretar a Vision en otro proyecto de Marvel Studios y, después de bromear un poco, señaló: “No, la respuesta honesta a eso es, bueno, tal vez no sea la respuesta honesta, pero es la respuesta que te voy a dar y tendrás que lidiar con ella: al final de WandaVision, verás a Vision marcharse volando y ese es un cabo suelto. Y Kevin Feige (el presidente de Marvel Studios) es un hombre que realmente no permite cabos sueltos”.

“Así que supongo que en algún momento me pondré las mallas y la capa para otra salida, pero no sé cuándo será”, sentenció el actor.

Mientras hay quienes esperan que ese anticipado regreso de Vision ocurra en el contexto de la secuela de Doctor Strange, cabe señalar que hasta ahora ni Bettany ni Marvel Studios han querido confirmar eso. Pero claro, aunque Vision no aparezca en Multiverse of Madness, aún es posible que figure en otros proyectos del MCU como Armor Wars o iniciativas que aún no son reveladas.