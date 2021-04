Paul Ritter, el actor que participó en Harry Potter And The Half-Blood Prince y Chernobyl, ha muerto

A los 54 años murió Paul Ritter, un actor británico que era reconocido principalmente por sus papeles en las series Chernobyl y Friday Night Dinner además de una de las películas de Harry Potter.

La muerte de Ritter fue confirmada durante este martes por su agente al portal Deadline mediante una declaración donde se detalló que el actor padecía de un tumor cerebral.

“Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche. Murió pacíficamente en casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado”, declaró el agente del actor. “Tenía 54 años y sufría de un tumor cerebral. Paul fue un actor excepcionalmente talentoso que interpretó una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho“.

Durante su carrera Ritter participó de varias producciones de cine, teatro y televisión, pero aunque fue nominado para un Premio Olivier en 2006 por su actuación en Coram Boy y también fue nominado a un premio Tony en 2009 porsu trabajo en Norman Conquests, quizás sus roles más recordados incluyen a Eldred Worple en Harry Potter And The Half-Blood Prince, Guy Haines en Quantum of Solace, Martin Goodman en Friday Night Dinner y Anatoly Dyatlov en Chernobyl.