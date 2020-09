Paul Rudd hace un llamado a los millenials: “¡Solo usen sus máscaras, es ciencia!”

Paul Rudd, actor y “persona joven certificada”, es parte de un nuevo video que tiene un solo objetivo: llamar a que la ciudadanía utilice sus máscaras.

Como parte de este video que busca concientizar “a los millenials” sobre el COVID-19, el actor saca partido a las bromas que se hacen sobre su aparente “eterna juventud”. Es decir, el video básicamente recuerda al siguiente meme:

Pero etambién hace un llamado bien claro: Hay que usar las máscaras. No hay vuelta atrás. Por eso Rudd también recalca que no debería intentar ser gracioso solo para que le hagan caso, ya que la ciencia ha demostrado los riesgos de no usar una máscara en un contexto de pandemia.

Vean el video a continuación.

El video fue realizado por First We Feast, realizadores de la serie web de comida “Hot Ones”, lo que explica que en un momento intenten comer con una mascarilla.