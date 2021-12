Peacemaker tiene dudas sobre su misión en el nuevo tráiler de la serie spin-off de The Suicide Squad

“Aprecio la paz con todo mi corazón. No me importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga matar para conseguirla”. Esa es la frase con la que Peacemaker dejó clara su postura en The Suicide Squad, sin embargo, todo apunta a que el personaje de John Cena comenzará a cuestionar aquella idea durante el transcurso de su serie.

Este viernes se dio a conocer un nuevo tráiler de Peacemaker y, a diferencia de los clips anteriores, ahora por fin se pinta un panorama más general sobre lo que ofrecerá esta producción creada por James Gunn.

Como podrán ver más adelante, este nuevo tráiler de Peacemaker reafirma que el personaje titular emprenderá una nueva misión tras los eventos de The Suicide Squad. No obstante, poco a poco este vigilante cuyo nombre real es Christopher Smith comenzará a cuestionar sus decisiones y aunque claramente matará a más de una persona a lo largo de esta historia, eventualmente su misión se complicará debido a sus propias dudas y también se plasmarán parte de los conflictos que tiene con su padre.

Peacemaker contará con algunos personajes que ya aparecieron en The Suicide Squad como el propio “superhéroe” interpretado por John Cena, Jennifer Holland como Harcourt y Steve Agee como Economos. Todo mientras también sumará a Freddie Stroma como Vigilante y Danielle Brooks como Adebayo, además de lo más importante: el águila mascota del personaje titular.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo tráiler de Peacemaker aquí:

Y también puedes revisar el nuevo póster de la serie a continuación.

Peacemaker se estrenará el 13 de enero de 2022 a través de HBO Max.