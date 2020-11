Película de Demon Slayer ya es el tercer filme más taquillero en la historia de Japón

Al parecer nada puede detener a la película de Demon Slayer y es que el filme basado en el manga de Koyoharu Gotōge, sigue expandiendo su popularidad y se ha convertido en el tercer filme más taquillero en la historia de Japón.

Hace un tiempo, les comentábamos que Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, se encontraba en la quinta posición, sin embargo, este ya ha superado a Your Name. De Makoto Shinkai y Frozen, con lo cual se ubica en el tercer puesto.

De esta forma la serie sólo está por detrás de Titanic, que está en el segundo puesto con una recaudación de más de 26.200 millones de yenes y El Viaje de Chihiro, que recaudó con más de 30.800 millones de yenes.

Basado en el manga de Koyoharu Gotōge, el filme continúa con la historia del anime que se estrenó en 2019, y que contó en su primera temporada con 26 episodios.