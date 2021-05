Película de Knights of Sidonia retrasa su estreno en Japón debido al estado de emergencia

A través de la página oficial de Knights os Sidonia se dio a conocer que la próxima película de la franquicia, Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun, retrasará su estreno en Japón, debido al reciente estado de emergencia decretado en Japón.

Cabe recordar que a fines de abril, el gobierno de Tokyo solicitó al gobierno nacional que se decretara estado de emergencia ante el aumento de casos de Coronavirus.

De esta forma el filme que estaba programado para el próximo viernes, finalmente se lanzará el 4 de junio.

La película de Knights of Sidonia se desarrolla 10 años tras los sucesos ocurridos en la serie, aunque en ella aparecen varios de los personajes de la serie original.

El filme está siendo desarrollado por Polygon Pictures, y cuenta con Hiroyuki Seshita, quien fue codirector de la serie original, como director en jefe. Por otro lado, el director será Tadahiro Yoshihira, quien también trabajó en la serie original como editor.

A la vez, el guión corre de manos de Sadayuki Murai y Tetsuya Yamada, mientras que Mitsunori Kataama está encargado de la dirección de arte.