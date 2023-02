Pennyworth, la serie sobre el mayordomo de Batman, fue cancelada

Otra serie inspirada en los cómics de DC ha sido cancelada. Se trata de Pennyworth (posteriormente denominada Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler), el programa enfocado en la historia de origen de Alfred Pennyworth, el querido mayordomo de Batman.

De acuerdo a Variety, HBO Max optó por no seguir adelante con Pennyworth y canceló la serie después de tres temporadas.

“Si bien HBO Max no avanza con otra temporada de ‘Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler’, estamos muy agradecidos con el creador Bruno Heller y los productores ejecutivos Matthew Patnick, Danny Cannon y John Stephens, junto con Warner Bros. Television, por su descripción brillante, única y apasionante del origen de Alfred Pennyworth, uno de los personajes más icónicos del mundo de Batman”, dijo un vocero de HBO Max. “Una mezcla increíble de acción, drama y humor, durante tres temporadas, ‘Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler’ ha llevado a los fanáticos en un viaje alucinante al mundo excéntrico de Alfred y los comienzos de los superhéroes y supervillanos de vanguardia”.

Pennyworth se estrenó en 2019 mediante Epix y posteriormente, en 2022, pasó a HBO Max para presentar su tercera temporada que ahora quedará como el final de la serie. Pennyworth era protagonizada por Jack Bannon como Alfred, Ben Aldridge como Thomas Wayne y Emma Paetz como Martha Wayne; y su cancelación llega tras las cancelaciones de Titans y Doom Patrol y la promesa de más temporadas de Superman & Lois.