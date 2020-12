Pete Docter explicó por qué Pixar no despeja algunas dudas comunes sobre Monsters Inc y Toy Story

Durante años las películas de Pixar no solo han inspirado fanatismo y reflexión sino que también han propiciado una serie de teorías e interrogantes sobre sus distintas propuestas.

Así, mientras hay quienes todavía no pueden ver Up sin derramar una lágrima o conmoverse, también existen personas que siguen pensando en la preguntas sin resolver sobre películas como Ratatouille, Intensamente, Monsters Inc y Toy Story.

En ese sentido, durante una entrevista a propósito del estreno de Soul, desde The Huffington Post aprovecharon de preguntarle a Pete Docter por qué Pixar no aclaraba formalmente algunas de esas interrogantes que han estado dando vuelta entre los seguidores del estudio durante años.

Docter, quien además de dirigir Monsters Inc y Up es el director creativo de Pixar, explicó que la decisión de mantener el misterio en torno algunas dudas sobre las películas pasa por que muchas veces esos puntos no son esenciales para la historia que el estudio quiere contar.

“Esta es una de estas preguntas que nos hicimos”, dijo Docter al ser consultado sobre qué estaban haciendo los padres de Boo durante Monsters Inc. “Pasamos por muchas maquinaciones diferentes al escribir escenas. En realidad, no abordamos ninguna (escena), pero sentimos que está bien. La audiencia no necesita saber esto porque Sulley no lo sabe y estamos con Sulley. ¿Así que a quién le importa?”

“(La historia) será independiente de lo que piensen sus padres, simplemente lo ignoraremos”, añadió Docter. “Y resultó bastante bien”.

Por supuesto, esa no es la única pregunta entorno a la propuesta de las películas de Pixar, y Docter quiso reafirmar su punto sacando a colación una duda frecuente sobre Buzz Lightyear.

“Pasamos por muchas discusiones en la primera Toy Story sobre por qué Buzz se queda quieto cuando un niño entra en la habitación, si Buzz no sabe que es un juguete. Teníamos muchas explicaciones y también hablamos de eso. Y al final, a nadie le importaba“, señaló Docter.

“Creo que la respuesta corta es que hay que intentar adivinar dónde va a encontrar importancia la audiencia, o al menos impulsar su interés allí”, concluyó.

Considerando la propuesta de Soul, probablemente muchos fanáticos ya tienen preguntas sobre algunos aspectos de la película, pero ahora tendrán que tener en cuenta que seguramente Pixar no les dará una explicación a menos que sea algo clave para la historia.