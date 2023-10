Phil Spencer dice que puede llevar tiempo traer de regreso franquicias clásicas de Activision

Con la adquisición de Activison Blizzard Microsoft obtuvo varias importantes IP, incluyendo algunas han quedado un tanto en el olvido de la discusión frente a grandes nombres como World of Warcraft o Call of Duty.

En este aspecto, recientemente Phil Spencer se refirió a la posibilidad de traer de regreso algunos de los antiguos juegos de Activision Blizzard, mencionando que es algo que tomará tiempo.

“Lo primero es pasar tiempo con los equipos”, señaló, agregando que “porque simplemente no creo que un equipo que trabaja en algo que no es su pasión conduzca al mejor resultado”.

De acuerdo a lo que mencionó Spencer en la ocasión, esto no sólo tiene que ver con Activision Blizzard, si no con todos los juegos que ahora posee Microsoft. “Pienso no sólo en Activision Blizzard King, si agregas Bethesda, la historia de Xbox, Rare, la cantidad de franquicias que tenemos ahora en nuestra cartera es algo inspiradora”.

“Siento que tenemos que ser un gran custodio del contenido que tocamos. Estos son recuerdos de personas en diferentes plataformas, diferentes décadas y quiero asegurarme de que cuando volvamos y visitemos algo, lo hagamos con toda nuestra capacidad: un equipo motivado que quiera trabajar en algo y marcar la diferencia, no sólo crear algo para obtener ganancias financieras o crear algo para un anuncio de relaciones públicas pero no entregar el proyecto final. Así que comenzaré con los equipos y qué es lo que les apasiona”, comentó al respecto.