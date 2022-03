Phil Spencer dijo que las ventas de videojuegos siguen siendo importantes para Microsoft aún con la existencia de Game Pass

El jefe de Microsoft, Phil Spencer quiere asegurar a los desarrolladores que las ventas de videojuegos siguen siendo relevantes para la compañía incluso con la popularidad de Xbox Game Pass.

Durante un panel de conversación organizado por Microsoft, Spencer en conversación con su compañera ejecutiva de Xbox, Sarah Bond, afirmó que: : “A menudo los desarrolladores me preguntan ‘si no estoy en la suscripción (de Game Pass), ¿ya no soy viable en Xbox?’. No es absolutamente cierto. Observamos el comercio minorista; las personas que venden juegos, compran juegos... es una parte importante de nuestras (pérdidas y ganancias)”.

Por su parte, Bond salió a defender al servicio de streaming de videojuegos diciendo que a los desarrolladores les convenía más ya que entraran a Game Pass.

“Observamos estos datos una y otra vez... consistentemente, la participación en un juego cuando entra en una suscripción aumenta ocho veces por encima de lo que era antes, y los miembros en realidad gastan un 50 por ciento más”, dijo la ejecutiva. “Realmente bajó la barrera de entrada y creó un mercado completamente nuevo y un amor por los juegos y las experiencias de juego que de otro modo no habrían existido”.

Spencer mencionó que Game Pass se diferencia de otros servicios como Netflix debido a las facilidades que otorgan a los desarrolladores para que ellos también generen ganancias.

“Aquí es donde a veces comparo con otras formas de medios que obtenemos en comparación con la música o los videos; fundamentalmente creo que una fortaleza para nosotros en el negocio de los videojuegos es la diversidad de modelos comerciales y la fortaleza de ellos”, afirmó Spencer. “Definitivamente, en el equipo Xbox invertimos en los modelos comerciales que los desarrolladores piden y nos aseguramos de que prosperen”.

Mira la entrevista conversación completa a continuación: