Phil Spencer insiste en que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft no implicaría un cambio en los acuerdos de esa compañía y PlayStation

Desde que se reveló que Microsoft había comprado Activision Blizzard por una millonaria cifra, una de las principales interrogantes respecto a ese acuerdo ha estado relacionada con lo que pasará con los títulos de esa compañía y las plataformas de PlayStation.

Así, mientras recientemente un vocero de PlayStation manifestó que Sony espera que Microsoft cumpla los acuerdo que ellos ya habían sellado con Activision Blizzard, ahora Phil Spencer reafirmó que esa sería la intención de la empresa matriz de Xbox.

Mediante un tweet el Jefe de Xbox se refirió a ese aspecto de la adquisición de Activision Blizzard y planteó que no pretenderían ignorar la posición de Sony en el ecosistema de los videojuegos.

“Tuve buenas llamadas esta semana con los líderes de Sony. Confirmé nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation”, escribió Spencer. “Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación”.

Obviamente este tema aún es una situación en desarrollo y más allá de lo que tengan que determinar las autoridades económicas de Estados Unidos es probable que una vez que se concrete esta adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft existan más pormenores e inevitablemente se realicen ajustes en los proyectos futuros de la compañía.

Pero por ahora todo apunta a que Microsoft no quiere romper los acuerdos previos entre Activision Blizzard y Sony por lo que los juegos de ese estudio y en particular la saga Call of Duty seguirán en PlayStation.