Pinocho de Guillermo del Toro ganó el Oscar a Mejor Película Animada e hizo historia para Netflix

Probablemente una de las categorías más peleadas de este año en los Premios Oscar era la “Mejor Película Animada”. Después de todo, esa competencia incluía a títulos innovadores como Pinocho de Guillermo del Toro y Marcel the Shell with Shoes On, además de las siempre presentes y competitivas apuestas de Pixar y Dreamworks que esta vez eran representadas por Turning Red y Gato con Botas: Último Deseo, respectivamente.

Pero en última instancia, la estatuilla solo era para una de esas cintas y Pinocho de Guillermo del Toro fue la elegida como “Mejor Película Animada”.

Si bien este no es el primer triunfo de Guillermo del Toro en los Premios Oscar, el galardón para Pinocho tiene varios aspectos llamativos.

Ante todo, en los más de 20 años de historia de la categoría a “Mejor Película Animada”, esta es la primera vez que una producción de una plataforma de streaming se queda con el premio por lo que este es todo un logro para Netflix tras competir sin éxito con cintas como Klaus en 2019 y The Sea Beast este mismo año.

Sin embargo, aunque eso podría ser suficiente para alegrar a cualquiera, para Guillermo del Toro es un hito doble ya que en su calidad de director de Pinocho junto a Mark Gustafson, el cineasta también hizo historia como la primera persona en ganar los Premios Oscar a “Mejor Película”, “Mejor Director” y “Mejor Película Animada” siguiendo sus galardones previos con La Forma del Agua en 2017.